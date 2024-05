Adnkronos

Lavoro, Cafà (Cifa-Fonarcom): “Ecco guida su parità di genere”

Firenze, 18 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Dopo la legge che ha regolamentato la certificazione sulla parità di genere, come associazione di imprese Cifa e sindacato Confsal abbiamo sentito il bisogno di dar vita a questa guida edita di Giuffrè, uno strumento utile, uno strumento operativo per imprenditori, direttori del personale, dirigenti sindacali, dirigenti dell’individuazione su come […]

Di Redazione | 18 Maggio 2024