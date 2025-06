Lavoro, Caridi: “Con Fsi e Siisl gemello digitale del cittadino”

Adnkronos

Genova, 31 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Con il Fascicolo sociale e lavorativo e il Siisl costruiamo il gemello digitale del cittadino: un ecosistema che, grazie all’intelligenza artificiale, suggerirà percorsi formativi mirati e aiuterà Regioni e Comuni a calibrare gli interventi di welfare”. Lo ha detto Vincenzo Caridi, capo dipartimento politiche del lavoro del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Festival del Lavoro di Genova.