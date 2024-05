Lavoro, D’Erario (Farmindustria): “Nostro settore basa sua natura su ricerca”

Adnkronos

Roma, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “Siamo un settore particolare e complesso che basa la sua natura sulla ricerca. I nuovi impatti tecnologici che avremo sul lavoro non ci spaventa, ma di sicuro la ricerca ci consentirà di arrivare primi sulle terapie”. A dirlo oggi Nicola D’Erario, responsabile area relazioni di lavoro e professionalità Farmindustria, in occasione dell’appuntamento con Adnkronos Q&A, ‘Le competenze, un punto fermo’, in corso oggi al Palazzo dell’Informazione di Roma.