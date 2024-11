Lavoro: Dotgroup, social recruiting a Milano Modena Pavia e Roma

Adnkronos

Roma, 22 nov. (Labitalia) – Dot recruiting, brand di Dotgroup, società di ricerca e selezione innovativa, ha messo a punto processi di social recruiting all’avanguardia, dinamiche di assessment immersive e partecipative innovative, che le consentono, grazie anche a un team di specialisti, di identificare le risorse perfettamente in linea con le richieste delle aziende clienti. Attualmente le sue ricerche sono nei settori beauty, automotive, consulenza aziendale, industria, marketing. Per il beauty si stanno ricercando 10 sales assistant con sede Bolzano, Milano, Modena, e 2 parrucchieri a Milano. Nell’automotive la ricerca riguarda 3 progettisti/disegnatori 3d, San Donato Milanese, Milano. Nell’ambito della consulenza aziendale le figure ricercate sono complessivamente 10: junior business analyst, Pavia; java developer, Milano; performance marketing specialist e web marketing & tracking analyst, a Milano; addetto alla contabilità appartenente alle categorie protette, Roma. Per l’industria si ricercano a San Donato Milanese 5 profili: back-office commerciale, quality manager, sales controller.

