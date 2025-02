Lavoro, Ghiselli (Civ Inps): “Serve impegno istituzioni contro discriminazioni genere”

Adnkronos

Roma, 24 feb. (Adnkronos/Labitalia) – “Affrontare il problema delle discriminazioni di genere significa agire su tutte le dimensioni del problema, che riguardano il mercato del lavoro e i modelli organizzativi nel lavoro, la rete dei servizi, la dimensione familiare e quella culturale. Viene pertanto chiamata in causa la responsabilità e l’impegno di tutti gli attori istituzionali, politici e associativi per far sì che i timidi passi avanti che si sono registrati in questi anni, diventino al più presto l’affermazione di una piena condizione di parità, rimuovendo gli ostacoli che ne sono di impedimento”. Così Roberto Ghiselli, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps, ha commentato il Rendiconto di genere, presentato oggi a Roma dal Civ.

