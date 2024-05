Lavoro, Liotti (Leonardo): “Tecnologia asse portante di tutti i processi”

Adnkronos

Roma, 29 mag. (Adnkronos/Labitalia) – “La tecnologia per Leonardo rappresenta una chiave l’asse portante di tutti i processi ed è stata sempre una leva fondamentale dello sviluppo con Leonardo Lab. Il primo impatto rilevante è stato sul processo di dimensionamento”. A dirlo oggi Antonio Liotti, chief people & organization officer Leonardo, in occasione dell’appuntamento con Adnkronos Q&A, ‘Le competenze, un punto fermo’, in corso oggi al Palazzo dell’Informazione di Roma.