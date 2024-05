Lavoro: Panetta, ‘favorire occupazione con smart working e revisione detrazioni’**

Adnkronos

Roma, 31 mag. L’occupazione italiana potrebbe aumentare grazie a “misure volte a promuovere una diversa organizzazione del lavoro tra quello in presenza e quello a distanza”. E’ quanto ha suggerito, nelle sue considerazioni finali, il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, aggiungendo anche come potrebbe favorire la crescita dell’occupazione anche “una revisione del sistema di detrazioni e trasferimenti che riduca i disincentivi al lavoro del secondo percettore di reddito in una famiglia” così come “l’adozione di politiche per stimolare l’assunzione di persone da tempo fuori dal mercato del lavoro”, ha aggiunto.

