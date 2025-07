Lavoro, Rizzetto (FdI): “Politica si unisca sotto la bandiera sicurezza”

Adnkronos

Milano, 8 lug. E’ “compito del legislatore, al netto delle bandiere politiche, unirsi sotto la bandiera della sicurezza. E se soltanto un ragazzo o una ragazza sapranno dire dei no, nei prossimi anni, rispetto ad un rischio, ad un percorso non certificato, ad un carico sospeso, penso che il compito del legislatore sarà stato degnamente celebrato”. Così Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, intervenendo in collegamento al seminario ‘La cultura della sicurezza nei cantieri’ organizzato dall’ordine degli Ingegneri di Milano e dalla Consulta regionale (Croil).