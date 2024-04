Le grandi marche ottengono buoni risultati al CIIE

Adnkronos

SHANGHAI, 10 aprile 2024 /PRNewswire/ — Mentre l’Esposizione Internazionale di Importazione della Cina (CIIE), la prima fiera mondiale a tema di importazione a livello nazionale, entra nel suo settimo anno, sempre più operatori del settore lodano la fiera come “gratificante e prospettica”.

Le passate edizioni del CIIE hanno visto risultati fruttuosi

Negli anni, aziende provenienti da 173 paesi e regioni hanno partecipato al CIIE e hanno realizzato 424,23 miliardi di dollari in transazioni provvisorie.

Come ha affermato Danish Industry, la più grande organizzazione commerciale della Danimarca, il CIIE è un evento imperdibile per le aziende danesi interessate a fare affari in Cina e circa 20 aziende danesi hanno esposto prodotti al CIIE 2023.

Anche le aziende francesi, dai giganti dell’industria come L’Oréal, LVMH e INAPORC alle piccole e medie imprese, hanno tratto vantaggio dalla fiera commerciale annuale.

“Il CIIE è un’ottima opportunità per noi per promuovere la Francia e le aziende francesi,” ha detto un rappresentante di Business France, l’ufficio commerciale e degli investimenti dell’Ambasciata Francese. “Oltre 1.000 nuove aziende francesi espandono la loro attività in Cina ogni anno e siamo molto fiduciosi che ulteriori aziende francesi formeranno partnership con aziende cinesi.”

Oltre alla Mostra Commerciale, 72 paesi e organizzazioni internazionali hanno impressionato i visitatori con i loro successi scientifici e tecnologici, cultura e arte alla Mostra dei Paesi della sesta edizione del CIIE.

Il Forum di Hongqiao evidenzia questioni globali

Con l’obiettivo di diventare un evento più produttivo, gli organizzatori del Forum Economico Internazionale di Hongqiao, una parte cruciale del CIIE annuale, hanno tenuto un simposio a Pechino all’inizio di marzo e hanno invitato più di 130 figure importanti a contribuire agli argomenti di quest’anno.

L’anno scorso, il forum ha registrato un record di presenze con oltre 8.000 persone e ha presentato 22 sotto-forum su una gamma di argomenti, dalla riforma finanziaria e innovazione alla governance digitale.

Yi Xiaozhun, ex vice direttore generale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, ha detto che il forum dovrebbe mantenere il suo focus sull’apertura per promuovere la cooperazione e i benefici reciproci.

Il CIIE 2024 accoglie più partecipanti

La settima edizione del CIIE terrà un’altra serie di roadshow globali in Namibia, Sudafrica, Zimbabwe, Francia, Danimarca e Italia questo aprile.

“Finora, oltre 240.000 mq dell’area dell’Esposizione Commerciale sono stati prenotati dagli espositori anticipatari,” ha detto Wu Zhengping, direttore generale aggiunto del bureau del CIIE.

