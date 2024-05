Le soluzioni rack scale con raffreddamento a liquido Supermicro con gli acceleratori più recenti del settore mirano alla convergenza di IA e HPC

Adnkronos

Soluzioni complete per data center raffreddate a liquido consentono di costruire fabbriche IA a velocità senza precedenti utilizzando i più recenti server GPU ad alta densità dotati di CPU e GPU altamente performanti

SAN JOSE, California e AMBURGO, Germania, 14 maggio 2024 /PRNewswire/ — Conferenza internazionale sul supercomputing (ISC) — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un fornitore di soluzioni IT totali per IA, cloud, storage e 5G/Edge, sta rispondendo ai requisiti più esigenti dei clienti che desiderano espandere le proprie capacità IA e HPC riducendo al contempo i requisiti di alimentazione dei data center. Supermicro offre soluzioni complete raffreddate a liquido, tra cui piastre fredde, CDU, CDM e intere torri di raffreddamento. Una riduzione significativa del PUE di un data center può essere ottenuta rapidamente raffreddandone a liquido i server e l’infrastruttura e ciò può ridurne il consumo energetico complessivo fino al 40%.

“Supermicro continua a collaborare con i nostri clienti IA e HPC per portare la tecnologia più recente, comprese soluzioni totali di raffreddamento a liquido, nei loro data center”, ha affermato Charles Liang, presidente e CEO di Supermicro. “Le nostre soluzioni complete di raffreddamento a liquido possono gestire fino a 100 kW per rack, il che riduce il TCO nei data center e consente un’elaborazione IA e HPC più complessa. La nostra architettura a blocchi ci consente di portare sul mercato le GPU e gli acceleratori più recenti e, con i nostri fornitori di fiducia, continuiamo a lanciare nuove soluzioni su scala rack che vengono consegnate ai clienti in tempi ridotti”.

I server ad alte prestazioni ottimizzati per le applicazioni Supermicro sono progettati per ospitare le CPU e le GPU più performanti per la simulazione, l’analisi dei dati e il machine learning. Il server Supermicro 4U 8-GPU raffreddato a liquido è di una classe a parte, offrendo petaflop di potenza di calcolo IA in un fattore di forma denso con le GPU NVIDIA H100/H200 HGX. Supermicro presto distribuirà il Supermicro X14 SuperBlade raffreddato a liquido nelle configurazioni 8U e 6U, il modello X14 Hyper per montaggio su rack e il Supermicro X14 BigTwin. Diverse piattaforme server ottimizzate per HPC supporteranno Intel Xeon 6900 con P-core in un fattore di forma compatto e multinodo.

Per saperne di più su come i servizi di integrazione su scala rack Supermicro consentono di ridurre i costi e ottimizzare il data center: https://www.supermicro.com/en/solutions/rack-integration

Inoltre, Supermicro continua a mantenere la propria leadership offrendo il più ampio portafoglio di prodotti MGX raffreddati a liquido nel settore. Supermicro conferma inoltre il suo supporto per la fornitura degli acceleratori più recenti Intel con il suo nuovo acceleratore Intel® Gaudi® 3 e gli acceleratori AMD MI300X. Con un massimo di 120 nodi per rack con Supermicro SuperBlade®, le applicazioni HPC su larga scala possono essere eseguite in pochi rack. Supermicro esporrà un’ampia gamma di server alla Conferenza internazionale sul supercomputing, compresi i sistemi Supermicro X14 che incorporano i processori Intel® Xeon® 6.

Supermicro presenterà e dimostrerà inoltre un’ampia gamma di soluzioni progettate specificamente per ambienti HPC e IA all’ISC 2024. I nuovi server 4U 8-GPU raffreddati a liquido con GPU NVIDIA HGX H100 e H200 evidenziano la gamma Supermicro. Questi server e altri supporteranno le GPU NVIDIA B200 HGX quando disponibili. I nuovi sistemi con GPU di fascia alta accelerano l’addestramento dell’IA e la simulazione HPC avvicinando più dati alla GPU rispetto alle generazioni precedenti mediante la memoria HBM3 ad alta velocità. Con l’incredibile densità dei server raffreddati a liquido 4U, un singolo rack fornisce (8 server x 8 GPU x 1979 Tflop FP16 [con scarsità]) = oltre 126 petaflop. Supermicro SYS-421GE-TNHR2-LCC può utilizzare due processori Intel Xeon di quarta o quinta generazione e AS -4125GS-TNHR2-LCC è disponibile con doppie CPU AMD EPYC™ di quarta generazione.

Il nuovo server AS -8125GS-TNMR2 offre agli utenti l’accesso a 8 acceleratori AMD Instinct™ MI300X. Questo sistema include anche due processori AMD EPYC™ serie 9004 con un massimo di 128 core/256 thread e fino a 6 TB di memoria. Ogni acceleratore AMD Instinct MI300X contiene 192 GB di memoria HBM3 per GPU, il tutto collegato a una scheda base universale AMD (UBB 2.0). Inoltre, i nuovi server APU AS -2145GH-TNMR-LCC e AS -4145GH-TNMR sono stati studiati per accelerare i carichi di lavoro HPC con l’APU MI300A. Ogni APU combina CPU AMD, GPU e memoria HBM3 ad alte prestazioni per 912 unità di calcolo GPU AMD CDNA™ 3, 96 core “Zen 4” e 512 GB di memoria HBM3 unificata in un unico sistema.

All’ISC 2024 verrà mostrato un server Supermicro 8U con l’acceleratore Intel Gaudi 3 AI. Questo nuovo sistema è progettato per l’addestramento e l’inferenza dell’IA e può essere collegato direttamente in rete con una struttura Ethernet tradizionale. In ogni acceleratore Intel Gaudi 3 sono integrate 24 porte Ethernet da 200 gigabit (Gb), fornendo una rete flessibile e con standard aperti. Inoltre, sono inclusi 128 GB di memoria ad alta velocità HBM2e. L’acceleratore Intel Gaudi 3 è progettato per una scalabilità efficiente da un singolo nodo a migliaia per soddisfare i requisiti espansivi dei modelli GenAI. Verranno inoltre esposti i sistemi di storage Petascale di Supermicro, fondamentali per i carichi di lavoro HPC e IA su larga scala.

Verrà presentato una dimostrazione di Supermicro SuperCloud Composer per il software di gestione di data center, mostrando come, da un’unica console, sia possibile monitorare e gestire un intero data center, compreso lo stato di tutti i server raffreddati a liquido.

Per saperne di più sulla presenza di Supermicro all’ISC 2024: https://app.swapcard.com/event/isc-high-performance-2024/exhibitor/RXhoaWJpdG9yXzE1NjYyODE=?

