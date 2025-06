Adnkronos

Lecce, 27 giu. – Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato in una Fiat Punto incendiata nelle campagne di Trepuzzi, in provincia di Lecce, nei pressi della strada che collega quel centro con Surbo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per chiarire le cause dell’accaduto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA