Lecco: maltrattamenti ai danni di un’anziana, 3 persone allontanate da casa familiare

Adnkronos

Milano, 28 mag. Maltrattava l’anziana presso la quale lavorava come badante e, approfittando delle sue condizioni fragili, approfittava della stessa disponendo dei suoi beni, senza averne alcuna autorizzazione, insieme a due suoi familiari. E’ quanto accaduto a Lecco, dove tre persone sono state colpite da altrettante ordinanze di allontanamento dalla casa familiare disposte dal gip di Lecco a seguito di una complessa attività d’indagine coordinata dalla locale procura.

Le indagini sono scattate a seguito della denuncia sporta dalla stessa badante, una donna di origini peruviane, per l’occupazione abusiva di un immobile di sua proprietà. Gli accertamenti eseguiti dalla polizia hanno consentito di accertare che ad ospitare l’inquilino dell’appartamento, un connazionale, era stata lei stessa. L’appartamento era di proprietà dell’anziana presso la quale lavorava come badante ed era stato spesso utilizzato per offrire ospitalità a stranieri. Ai poliziotti, inoltre, l’uomo ha riferito di aver assistito ad episodi di maltrattamenti ai danni dell’anziana da parte della donna.