L’economia della città cinese di Tai’an ha registrato costanti progressi nel primo trimestre

– TAI’AN, Cina, 16 maggio 2024 /PRNewswire/ — Il presente documento è una relazione a cura dell’Ufficio dello Shandong dell’Hong Kong Business Daily. Quest’anno la città di Tai’an, nella provincia dello Shandong, ha dato la priorità alla promozione dell’autosufficienza tecnologica di livello avanzato e allo sviluppo di nuove forze produttive in molteplici settori, al contempo intensificando gli sforzi per attirare e stabilizzare gli investimenti, rafforzare l’industria, promuovere i consumi ed espandere le esportazioni. I principali indicatori economici nel primo trimestre hanno fatto registrare una crescita costante, con il PIL regionale che ha raggiunto quota 83,17 miliardi di yuan, pari a un aumento del 6,1% su base annua a prezzi costanti. Si tratta davvero di un buon inizio.

Per quanto riguarda il rafforzamento della città tramite la nuova industrializzazione, Tai’an si concentra su fascia alta, digitalizzazione, intelligence e zero emissioni di carbonio, con il compito fondamentale di sviluppare e consolidare catene e cluster industriali caratteristici e proficui. La città intraprende un nuovo percorso di progresso tecnologico, conservazione delle risorse, protezione ambientale e civiltà ecologica. Il valore aggiunto delle imprese industriali di dimensioni superiori a quelle designate a Tai’an nel primo trimestre è aumentato del 9,5% su base annua, con 29 aziende su 37 nella categoria unificata che hanno registrato un tasso di crescita del 78,4% su base annua. Nei settori chiave, il valore aggiunto della produzione in serie di attrezzature è aumentato del 7,9%, mentre quello dei prodotti metallurgici e della produzione di attrezzature generali, di macchinari e di attrezzature elettriche è aumentato rispettivamente del 25,2%, del 15,4% e del 14,4%, con un solido supporto alla rapida crescita dell’economia industriale. Per quanto riguarda l’import-export con l’estero, Tai’an nel primo trimestre ha registrato un valore totale di 11,94 miliardi di yuan nel settore, con un aumento su base annua pari al 36,9%: il valore totale delle esportazioni è stato di 9,81 miliardi yuan, pari a un aumento del 34% su base annua, e il valore totale delle importazioni è stato di 2,13 miliardi di yuan, pari a un aumento del 52,5% su base annua; la struttura del commercio con l’estero ha continuato a ottimizzarsi.

Nel corso degli ultimi anni, a Tai’an gli investimenti nell’innovazione scientifica e tecnologica sono stati sempre più cospicui, e l’economia digitale si è profondamente integrata con quella reale. Si è velocizzato lo sviluppo di nuove tecnologie, formati e modelli come big data, cloud e intelligenza artificiale, dando nuova forza propulsiva a una crescita economica di qualità elevata. Tai’an quest’anno si impegnerà per ottenere un tasso di crescita superiore al 10% negli investimenti in R&D e per garantire la proporzione del 2,71% degli investimenti in questo settore rispetto al PIL; saranno creati più di 10 laboratori a livello comunale nei comparti dell’economia digitale, dei nuovi materiali e altro ancora.