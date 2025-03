Legalità, a Roma la seconda edizione di Zero Corruption Forum

Adnkronos

Roma, 28 feb. – Torna con la sua seconda edizione, quest’anno al Museo MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma – lo “Zero Corruption Forum”, l’iniziativa nata per promuovere l’adozione di principi di integrità, rafforzare l’impegno globale anticorruzione a tutti i livelli e attirare l’attenzione sull’importanza dell’obiettivo “Zero Corruption”, come diciottesimo SDG delle Nazioni Unite. L’evento riunisce esperti di business integrità, leader del settore pubblico e privato, accademici, rappresentanti della società civile e delle organizzazioni internazionali, e offre un’importante occasione di confronto per sviluppare soluzioni innovative e consolidare la collaborazione interistituzionale.

La convention è stata organizzata dal Business at OECD (BIAC) e Autostrade per l’Italia, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e vi hanno preso parte, tra gli altri, il Viceministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Edmondo Cirielli, l’Executive Director Business dell’OCSE Hanni Rosenbaum, il Coordinatore del Tavolo Interistituzionale Anticorruzione del MAECI Raffaele Langella, il Consigliere del MAECI per la Diplomazia giuridica Giovanni Tartaglia Polcini e il Presidente ANAC Giuseppe Busia. Sono inoltre intervenuti con un testo scritto il Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e con un video messaggio il Ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Fondamentale il ruolo del settore privato e, proprio in quest’ottica, nel corso della giornata si sono avvicendate le voci di grandi aziende del panorama internazionale, per discutere soluzioni innovative nella lotta alla corruzione, con un focus specifico su tre aspetti chiave: l’adozione dei nuovi High-Level Principles on Anti-Corruption Capacity-Building del G7; l’impatto delle tecnologie nella prevenzione e nel contrasto della corruzione; il ruolo cruciale delle piccole e medie imprese (PMI) nella stabilizzazione e nella trasparenza delle catene di fornitura. L’iniziativa è stata anche un momento di rilancio del progetto IBID (Italian Business Integrity Day), volto a sostenere l’internazionalizzazione dei modelli di integrità adottati dagli attori economici italiani, in linea con gli standard e le migliori pratiche globali.

“Nell’ultimo anno – spiega Nicola Allocca, Direttore Risk, Business Integrity & Resilience di Autostrade per l’Italia, Presidente del Comitato Anticorruzione del Business all’OCSE e Copresidente della Task Force Integrity & Compliance del B20 South Africa – il nostro Manifesto Zero Corruption ha guadagnato consenso tra Paesi, organizzazioni pubbliche e settore privato: evidenzia come education, capacity building e tecnologie digitali siano leve fondamentali per rafforzare integrità, trasparenza e resilienza nelle aziende. In tale contesto, diventa essenziale semplificare le regole anticorruzione e ridurre la burocrazia, garantendo anche un supporto mirato alle PMI.

“Il Comitato anticorruzione di Business at OECD (BIAC) rappresenta il settore privato, con oltre 10 milioni di aziende e in più di 55 Paesi, con lo scopo di divulgare il Manifesto Zero Corruption, che tratta l’anticorruzione come diciottesimo punto degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda ONU 2030, considerando i comportamenti corruttivi tra le principali cause delle diseguaglianze nel mondo.