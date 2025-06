Adnkronos

Legalità, Busia (Anac): “Non è solo legge, ma correttezza e futuro condiviso”

Roma, 4 giu. – “Questa iniziativa ‘Legalità e Merito’ è particolarmente importante perché mette in relazione ragazzi più grandi e più giovani, creando un percorso condiviso per comprendere il valore autentico della legalità”. Lo ha dichiarato Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in occasione dell’VIII edizione del progetto “Legalità e Merito”, promosso dall’Università Luiss Guido […]

Di Redazione | 05 Giugno 2025