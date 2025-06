Legalità, Severino (Luiss): “Premiamo chi crede nel merito, non nella scorciatoia”

Adnkronos

'Luiss premia studenti e detenuti minorili con borse di studio per progetti sulla legalità'

Roma, 4 giu. – “Legalità e Merito è un progetto che cresce anno dopo anno. Oggi abbiamo 187 studenti Luiss che, pur in sessione d’esami, hanno scelto di essere qui per dare voce a un messaggio forte: il rispetto delle regole è la vera chiave del successo”. Così Paola Severino, presidente della Luiss School of Law, in occasione dell’VIII edizione dell’iniziativa “Legalità e Merito”. “Sono coinvolti istituti penali minorili, centri di prima accoglienza e 15 scuole. Ragazzi che parlano ad altri ragazzi, una formula semplice ma che è diventata efficacissima. Giovani che discutono di legalità con i loro coetanei, creando progetti concreti che saranno premiati nella nostra università. Grazie al supporto degli sponsor – spiega Severino – i più meritevoli potranno ricevere borse di studio e iscriversi alla Luiss, sono ragazzi che meritano e che probabilmente non avrebbero i mezzi per farlo. È un circuito virtuoso: chi rispetta la legalità, chi non cerca scorciatoie, viene premiato. Perché non si vince con la forza o con la violenza, ma con il merito”.

