Lenovo: Enza Truzzolillo nuovo Ad e general manager per l’Italia e Israele

Adnkronos

Roma, 3 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Lenovo nomina Enza Truzzolillo nuovo amministratore delegato e general manager per Italia e Israele. In Lenovo dal 2014, Enza Truzzolillo (55 anni, madre di due ragazzi e appassionata di vela) si è distinta all’interno dell’organizzazione in diversi ruoli, contribuendo alla crescita costante di Lenovo in Italia. In oltre 30 anni di esperienza nel settore IT, dove ha maturato una profonda conoscenza del mercato large enterprise, Enza si è distinta per il suo talento nello sviluppo di strategie innovative consentendo a molte delle medie e grandi aziende italiane di integrare efficacemente le opportunità offerte dalla trasformazione digitale, sostenendole nel loro percorso di crescita.