Leonardi (Cirfood): “Benessere persone al centro ristorazione aziendale”

Reggio Emilia, 3 apr. (Adnkronos/Labitalia) – “Cirfood è un’impresa di persone per le persone. Quando progettiamo le mense aziendali lo facciamo sempre pensando sempre alla customer experience di persone che quei luoghi vivranno e che fruiranno dei nostri servizi. Il benessere delle persone è progettare offerte alimentari che valorizzino il rapporto tra cibo e salute”. Lo ha detto Marcello Leonardi, regional sales director di Cirfood, intervenendo all’evento ‘Nutrire il benessere. Il valore della ristorazione aziendale’, in corso oggi al Cirfood District. Per Leonardi, nella ristorazione aziendale centrale è il valore “del concetto di inclusività e anche di convivialità”. “Noi promuoviamo soluzioni di servizio che siano a basso impatto ambientale. E poi il continuo miglioramento dei nostri format, anche attraverso lo stimolo che arriva dall’esterno dai nostri clienti, che sono per noi fondamentali. E poi l’uso della tecnologia, che ci permette oggi di offrire sempre più servizi personalizzati”, ha concluso.

