Letta: “Proposta von der Leyen interessante, percorso necessario”

Adnkronos

Roma, 12 mar. – “Io non ho dubbi che il percorso sull’integrazione della difesa sia necessario” e “la proposta della Commissione Europea, è una proposta secondo me interessante”.

Così l’ex presidente del Consiglio e Decano IeE School of Politics, Economics and Global Affairs Ie University Enrico Letta al LetExpo in corso a Verona aggiungendo che “quello che sta avvenendo oggi non deve limitarsi alla difesa, deve essere esteso all’economia reale”.