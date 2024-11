Leucemia, ematologo Isidori: “Terapie orali svolta per prognosi e qualità vita”

Adnkronos

Roma, 26 nov. (Adnkronos Salute) – La leucemia mieloide acuta è “una patologia estremamente aggressiva e con una prognosi infausta. Per questi pazienti, grazie all’impegno di Otsuka abbiamo a disposizione terapie completamente orali ed efficaci che permettono di avere un’ulteriore opzione di cura della patologia e, allo stesso tempo, un’attenzione alla loro qualità di vita”. Così all’Adnkronos Salute Alessandro Isidori, dirigente medico Ematologia e Centro trapianti dell’Ospedale di Pesaro, in occasione della conferenza stampa a Roma (Palazzo Ferrajoli) per celebrare il mezzo secolo di attività dell’azienda farmaceutica giapponese in Europa: presenti clinici, associazioni di pazienti e rappresentanti dell’Ambasciata del Giappone in Italia.