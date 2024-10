Libri: alla Fiera del Levante l’ultimo libro di Marco Bonini ‘Se mi manchi e’ più bello’

Adnkronos

Torino, 02 ott. – La presentazione questo pomeriggio Prende spunto da ‘La vittoria è in balia dei vinti’, spettacolo teatrale scritto e diretto da Marco Bonini, l’ultima ‘fatica’ editoriale, in uscita in questi giorni, dello scrittore e attore romano che nel suo terzo libro ‘Se mi manchi è più bello. Brevi storie per colmare la distanza’, pubblicato da Ribalta edizioni nelle collana ‘Chi è di scena’, accompagna il lettore in un percorso ricco di personaggi femminili, dalle nonne che si tramandano nella memoria familiare, alle donne lavoratrici lontane da casa ma presenti nella vita familiare. “Le rivoluzioni delle donne hanno cambiato il mondo e questo paese il due giugno, che cito nel primo racconto, è per me la festa della Repubblica delle donne: donne partigiane, casalinghe, operaie e mondine, balie e signore, studentesse e insegnanti con in pugno non solo un certificato elettorale, ma una bandiera che da quel giorno certifica la loro esistenza in vita”, spiega Bonini parlando del suo libro che sarà presentato questo pomeriggio al Centro congressi nuova Fiera del Levante di Bari. “Gli ultimi anni sono stati segnati da cambiamenti importanti sullo status sociale delle donne, di questo processo dobbiamo tutti essere protagonisti anche noi uomini. Per questo il 2 giugno è per me la festa di tutte le donne che sognano, vogliono e combattono per una repubblica fatta di uomini in grado di amarle, rispettarle, onorarle affinché nessun’altra morte li separi. Una festa – conclude Bonini – certamente anche degli uomini, ma non di tutti, solo di quelli che credono in questa repubblica delle donne”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA