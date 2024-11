Libri: ‘L’ombra del Duce’ di Patricelli, storia di Edvige sorella di Mussolini

Adnkronos

Roma, 6 nov. E’ arrivato nelle librerie ‘L’ombra del Duce’ di Marco Patricelli, edito da Solferino, un saggio che illustra il rapporto tra Edvige Mussolini e suo fratello Benito. Edvige era più piccola di Benito ma si comportava come una sorella maggiore, non si interessava di politica ma cercava di influenzare il potente fratello e pagò un prezzo altissimo per il cognome che portava: Mussolini.

Edvige attraversa la parabola del fascismo come una comprimaria nell’ombra, eppure c’è sempre ed è a lei che il Duce affida nel 1930 i suoi preziosi diari. Esercita un forte ascendente sul dittatore, raccontata dall’autore con dovizia di particolari, e se ne avvale non per indirizzarne le mosse, ma per perorare le cause di quanti si rivolgono a lei non potendo arrivare a Benito. L’uomo più potente d’Italia non riesce a dire no alla sorella, anche se nel privato sbuffa, persino con l’amante Claretta, per la sua invadenza (è assai diversa, per questo, da un’altra sorella vissuta nell’ombra, quella Paula Hitler con cui l’autore propone un intrigante parallelo).