Lidl, missioni di trasporto a zero emissioni con camion full electric

Roma, 28 mag. Daimler Truck Italia, LC3 Trasporti e Lidl Italia annunciano l’avvio di un’iniziativa congiunta per una mobilità sostenibile. Grazie alla consegna del primo eActros 600 in Italia, il trattore full electric per il trasporto a lungo raggio prodotto dal gruppo Daimler Truck, i tre partner daranno avvio alle missioni di trasporto a zero emissioni per Lidl Italia. Il veicolo rifornirà i punti vendita dell’insegna in Trentino-Alto Adige e nella zona lago di Garda, in particolare durante il periodo estivo. LC3 Trasporti, con l’acquisto di 30 nuovi eActros 600, ha deciso di mettere in campo una flotta di veicoli all’avanguardia nel settore del trasporto merci. La partnership con Daimler Truck Italia ha consentito a LC3 di essere tra le prime aziende a introdurre questo veicolo nel panorama logistico. Il supporto di Rossi Veicoli, partner di lunga data di LC3 e Daimler Truck Italia, è stato determinante in questa scelta. Da parte sua, con l’impiego di alcuni di questi veicoli elettrici, Lidl non solo abbatterà le emissioni di CO2, ma promuoverà anche una logistica più efficiente e responsabile, confermando il proprio impegno verso un futuro più sostenibile nel trasporto delle merci. Il trattore elettrico eActros 600 consegnato a Lidl è agganciato ad un semirimorchio refrigerato con alimentazione ad Azoto (N2), un binomio ancora più ecologico per un trasporto delle merci ad impatto zero. Il semirimorchio ed il trattore presentano una livrea speciale che mette in evidenza e valorizza la partnership tra le tre aziende. Il Nuovo eActros 600 è la proposta del brand Mercedes-Benz Trucks per il trasporto a lungo raggio full electric, eletto Truck of the Year 2025 per il suo concept innovativo. Il truck, grazie all’elevata capacità delle 3 batterie (oltre 600 kWh) e al nuovo assale elettrico che incorpora i due motori elettrici, l’inverter e la trasmissione a quattro rapporti, è in grado di percorrere fino ad oltre 500 chilometri senza ricarica intermedia. Le batterie di nuova concezione litio ferro fosfato (Lfp) hanno una vita utile di 1,2 milioni di chilometri e sono predisposte per essere ricaricate, con le prossime stazioni megawatt charger, con una potenza di circa un megawatt, dal 20 all’80% in meno di 30 minuti. Per Luca Ros, direttore Logistica Lidl Italia, “la logistica è un comparto cruciale per il nostro business e renderla più sostenibile è un impegno imprescindibile. Per questo, da anni, abbiamo intrapreso un percorso di graduale decarbonizzazione dei trasporti, che si realizza anche attraverso la scelta di mezzi di trasporto più sostenibili”. “Siamo molto fieri di aver raggiunto questo nuovo traguardo, ancora una volta, con due grandi partner, come Lidl e Daimler Truck Italia -osserva Michele Ambrogi, direttore operativo di LC3 Trasporti – Sulla base di queste sinergie, da oltre 15 anni, abbiamo tracciato una nuova strada per il trasporto sostenibile, aprendo alle innovazioni volte a ridurre sempre di più nel tempo il nostro impatto ambientale e le emissioni nocive, andando sempre più incontro alle esigenze dell’ambiente e della clientela più virtuosa”. “La mobilità sostenibile è al centro della nostra strategia e questa collaborazione con LC3 Trasporti e Lidl Italia è un esempio concreto di come possiamo fare la differenza. Il nostro eActros 600 è un veicolo rivoluzionario che segna un importante passo nel futuro della logistica, e siamo entusiasti di vederlo in azione al servizio di Lidl Italia”, afferma Maurizio Pompei, Ceo di Daimler Truck Italia.

