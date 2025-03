Lion Solution rivoluziona la gestione clienti con SuiteCRM

Adnkronos

Roma, 25 marzo 2025. – La concorrenza tra imprese è sempre più agguerrita ed è difficile emergere in questo marasma: ecco perché la gestione efficace delle relazioni con i clienti (CRM) è diventata un fattore critico per il successo di qualsiasi azienda. Un sistema CRM ben gestito e ottimizzato consente, infatti, alle imprese di raccogliere tutte le informazioni sui clienti in un unico ambiente, migliorando la comunicazione tra i reparti e automatizzando le vendite e il marketing. Inoltre, l’analisi dei dati del CRM aiuta a prendere decisioni migliori e a fidelizzare il proprio pubblico, dando un vantaggio competitivo alle organizzazioni.

Cos’è e come funziona SuiteCRM

I punti di forza di SuiteCRM sono sicuramente collegati alla sua capacità di offrire una gestione completa e integrata delle relazioni con i clienti, grazie a una serie di funzionalità avanzate. Tra queste, la possibilità di dotare ogni utente di un’home page personalizzata con diverse schede, ciascuna contenente informazioni specifiche, cosa che consente di avere una visione d’insieme o focalizzata su aree di interesse. A questo si aggiunge l’automazione dei processi, attraverso la creazione di flussi di lavoro, che eseguono azioni automatiche, come l’assegnazione di lead o l’invio di email, al verificarsi di determinate condizioni. In questo modo si ottimizzano i tempi e le risorse.

L’accesso web e mobile, garantito dall’app QuickCRM, assicura, inoltre, la disponibilità delle informazioni in tempo reale, indipendentemente dal dispositivo utilizzato che, in abbinamento alla geolocalizzazione, integrata con Google Maps, facilita ulteriormente la pianificazione delle attività di marketing.

Grazie allo strumento di email marketing massivo è possibile gestire campagne in modo efficace, con possibilità di integrazione con piattaforme esterne, avendo a disposizione il servizio di reportistica personalizzata, così da poter monitorare le performance e di prendere decisioni informate.

Oltre a queste funzionalità, SuiteCRM è dotato moduli per la gestione di eventi, preventivi, fatture, prodotti, progetti, contratti e report avanzati, fornendo una soluzione completa per la gestione aziendale.

Cos’è Lion Solution

L’azienda garantisce un’assistenza professionale a 360 gradi, dalla consulenza all’installazione, passando per la formazione e il supporto continuo, realizzando soluzioni CRM tailor made per ogni esigenza.

Fondata nel 2015, a Padova, la società nasce per rispondere alle esigenze degli imprenditori italiani che cercano un sistema CRM flessibile e personalizzabile, conquistando la fiducia di un numero crescente di clienti, tra cui aziende di medie e grandi dimensioni, appartenenti a diversi settori, come il commercio, l’industria, i servizi e la finanza.

L’obiettivo di Lion Solution è fornire soluzioni CRM che si adattino ad ogni realtà, impegnandosi a comprendere a fondo le esigenze dei propri clienti, che da una parte hanno obiettivi comuni, come la vendita, l’assistenza post-vendita e la ricerca di nuovi clienti, ma dall’altra esigenze particolari che necessitano un approccio personalizzato.

La missione che si propone, tuttavia, è ancora più elevata. Desidera infatti innalzare la qualità delle mansioni di chi utilizza un CRM, permettendo ai propri clienti di avere maggior soddisfazione dal proprio business. Come? Garantendo un servizio di alta qualità e un supporto costante, portato avanti da un team di analisti, project manager e sviluppatori, con una vasta esperienza nel settore.

Da oggi, sarà ancora più facile, grazie alla nascita di TalkerCRM, che trasforma SuiteCRM in un sistema in grado di comprendere indicazioni vocali e trasformarle in azioni e informazioni correttamente digitalizzate. Sembra utopia, ma è la pura realtà!