Lodi: rissa in un bar a S.Angelo Lodigiano, questore ne dispone chiusura

Adnkronos

Milano, 27 mag. Il questore di Lodi ha disposto la chiusura d’urgenza per 15 giorni di un noto bar di Sant’Angelo Lodigiano, quale “indifferibile atto di tutela dell’ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza dei cittadini”. La disposizione è stata determinata a seguito di una grave rissa accaduta ieri sera, intorno alle 22.

All’arrivo dei poliziotti, due volanti della questura di Lodi insieme a personale della squadra mobile, sono stati rintracciati alcuni dei partecipanti alla rissa, soggetti di nazionalità rumena, moldava e ucraina. Due di questi sono stati subito trasportati al pronto soccorso per le prime cure del caso e dimessi con prognosi di 10 giorni ciascuno, mentre un cittadino ucraino di 24 anni è stato accompagnato in codice rosso all’ospedale di Pavia e successivamente sottoposto ad intervento chirurgico per emorragia cerebrale e risulta tuttora in prognosi riservata.