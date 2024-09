Logistica, Aelog entra in Alis

Adnkronos

Roma, 10 set. “Con l’importante ingresso di Aelog nella nostra Associazione cresce sempre più l’impegno di Alis nei confronti di uno sviluppo concreto della logistica sostenibile e della gestione efficiente ed efficace dell’ultimo miglio. Grazie all’evoluzione tecnologica e a processi innovativi, la logistica dell’ultimo miglio sta divenendo un aspetto ancor più fondamentale nel moderno settore logistico e per questo siamo molto lieti dell’adesione di un partner come Aelog, che vanta un’esperienza consolidata in questo settore e che ha tra i propri pilastri, esattamente come Alis, la sostenibilità ambientale e sociale”. Con queste parole il Presidente di Alis Guido Grimaldi commenta l’ingresso nel Consiglio direttivo di Aeolog (precedentemente youLog) che, con quartier generale a Vimercate (Mb) e 40 sedi in Italia, si è imposta sul mercato della logistica distributiva, in particolare nella distribuzione dell’ultimo miglio dove ha maturato esperienze molto significative, rafforzando il rapporto di fidelizzazione con gli attuali clienti.

Gli oltre 2.300 collaboratori di Aelog svolgono quotidianamente le attività per le più importanti multinazionali del settore insieme ad una flotta di oltre 2000 mezzi delle migliori marche, dinamici e spaziosi, per poter garantire un efficiente servizio di consegna delle merci. Grazie anche alla sua capacità di diversificare le attività, la società sta conoscendo una forte espansione sul piano nazionale e sta intensificando le azioni per migliorare la condizione lavorativa del personale, come dimostra la creazione nel 2021 della prima piattaforma welfare del settore per premiare in modo personalizzato le performance raggiunte, in un’ottica di miglioramento del clima aziendale. Aelog guarda al futuro della logistica puntando appunto su tecnologia, sostenibilità e welfare per continuare a essere riferimento di trasporti e distribuzione dell’ultimo miglio.