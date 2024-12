Logistica, Esposto (Linde Italy): “Assemblea Alis momento di estrema importanza”

Adnkronos

Roma, 03 dic. – “L’Assemblea Generale Alis è un momento di estrema importanza perché mette insieme istituzioni, politica e imprese. Questo connubio aiuta a stabilire un network che favorisce la lettura degli scenari futuri delle imprese nel settore della logistica e del mercato. E’ per questo un appuntamento assolutamente utile, necessario, importante e organizzato in modo impeccabile ed estremamente professionale dal Presidente e dal suo staff”. Lo afferma Luca Esposto, vice president Sales & after sales di Linde Italy, in occasione dell’Assemblea Generale di Alis – Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile, svoltasi presso l’Auditorium della Conciliazione a Roma.