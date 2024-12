Logistica: Nhrg, è boom offerte di lavoro, oltre 200 i profili ricercati

Adnkronos

Roma, 18 dic. (Labitalia) – Il settore della logistica sta crescendo vertiginosamente e le ricerche di personale sono sempre più numerose. Oltre 200 sono, infatti, i profili che Nhrg, agenzia per il lavoro, sta ricercando in questo momento in tutta Italia. Ecco in dettaglio i profili ricercati: responsabile di magazzino e approvvigionamenti/acquisti; responsabili operativi; impiegati bollettazione; impiegati addetti alle spedizioni Italia; impiegati ufficio acquisti; impiegati back office commerciale logistico estero; impiegati di magazzino appartenenti alle categorie protette; addetti pianificazione della produzione e flussi di magazzino; addetti confezionamento ed imballaggio; addetti carico e scarico merci, full time, part time, notturni; addetti al magazzino con patentino; addetti al magazzino appartenenti alle categorie protette; addetti al picking; autisti Patente B, C, CQC, E . Per approfondire i dettagli dei profili ricercati e inviare il proprio cv è sufficiente visitare il sito www.nhrg.it. Le offerte sono rivolte a candidati ambosessi (L.903/77)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA