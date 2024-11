Lollobrigida: “A Donne amiche della Terra premiate donne eccezionali”

Adnkronos

Roma, 13 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “Siamo di fronte a un evento importante che valorizza il ruolo delle imprese a guida femminile e che dimostra che l’agricoltura è sì produzione di cibo ma anche capacità di investire sulla specificità, sulla dedizione verso un mondo che si vive a contatto con la natura e che le donne sanno interpretare spesso molto meglio degli uomini”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in occasione dell’assegnazione del ‘Premio Donne Amiche della Terra’ svoltosi questa mattina nella sede di Coldiretti a Palazzo Rospigliosi.