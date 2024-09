L’Oreal, Olivier Tessler è il nuovo Direttore Generale Lusso Italia

Adnkronos

Milano, 6 set. – La Direzione Generale di L’Oréal Italia ha annunciato la nomina di Olivier Tessler a Direttore Generale Lusso di L’Oréal Italia. Olivier prende il posto di Francesco Santachiara, alla guida della divisione da maggio 2022. Francesco ha deciso di lasciare il Gruppo per perseguire un nuovo progetto professionale dopo 10 anni di carriera prima nel Travel Retail, poi come GM Lusso per il Benelux e poi in Italia. La Direzione Generale di L’Oréal Italia, nel congratularsi con Olivier per la nuova nomina, vuole ringraziare Francesco “per l’importante contributo portato in questi anni e augurargli il meglio dal punto di vista professionale e personale”.

Olivier Tessler è entrato nel Gruppo L’Oréal in Francia 20 anni fa. Può vantare un’importante carriera internazionale, ha infatti trascorso più di 10 anni nel Travel Retail prima in Europa e poi in Asia, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale Consumer Product Division Travel Retail. Oggi ricopre il ruolo di Deputy General Manager di Shu Uemura in Giappone.