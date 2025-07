Lottomatica: nel I semestre ricavi +21%, raccolta a 21,8 mld

Adnkronos

Roma, 31 lug. – Crescita a doppia cifra dei ricavi e dell’Ebitda nel secondo trimestre per Lottomatica. Il Gruppo, che ha ora completato la migrazione di Pwo sulla propria piattaforma tecnologica proprietaria assicurando l’85% delle sinergie annunciate, continua a superare la crescita del mercato, registrando un incremento del 19% su base annua del Gross Gaming Revenue online. Tra i principali risultati, una raccolta pari a 21,8 miliardi di euro, +21% rispetto al primo semestre 2024; Gross Gaming Revenues pari a 2.359,5 milioni di euro, +13% rispetto al primo semestre 2024; ricavi pari a 1.128,9 milioni di euro nel primo semestre 2025, +21% rispetto al primo semestre 2024 (+15% a payout normalizzato).

Ebitda rettificato pari a 422,4 milioni di euro nel primo semestre 2025, +33% rispetto al primo semestre 2024 (+17% a payout normalizzato). Confermata la guidance per l’intero anno 2025: ricavi tra 2.320 e 2.370 milioni di euro ed Ebitda rettificato tra 840 e 870 milioni di euro.