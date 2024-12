Lucia Lin, La Resilienza Del Cuore: il Bestseller su come costruire un futuro di libertà e indipendenza

Adnkronos

– Milano, 27.12.2024 – Capita a molti di noi di sentirsi bloccati in una vita che non solo non ci rappresenta, ma che sembra anche senza via d’uscita. Eppure ci sono persone che, grazie alla forza dei propri sogni, sono riuscite a rompere i legami con un passato difficile, costruendo un futuro fatto di successo personale e professionale.

Per tutti coloro che desiderano riscoprire il proprio valore ma non sanno ancora come fare, esce oggi il libro di Lucia Lin “LA RESILIENZA DEL CUORE. Il Viaggio Di Una Donna Tra Culture, Sfide E Traguardi”(Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori la propria storia personale, fatta di difficoltà, sogni, ambizioni e un incredibile desiderio di rivalsa.

“Il mio libro parla di sogni, che sono l’essenza della vita, e di quanto importante sia avere fiducia in te stesso: se cadi, ti rialzi, se cadi un’altra volta devi rialzarti un’altra volta. Quando poi è il tuo intuito a guidarti, diventa tutto più emozionante” afferma Lucia Lin, autrice del libro. “Inutile dire che, in questo manuale, ho messo tutta la mia energia e la mia passione”.

Il mantra dell’autrice, che trapela tra le pagine di questo libro, è: “Fai, inizia tu in prima persona, devi crederci”. Questo perché, come dimostra la storia di Lucia Lin, cambiare vita è possibile se l’obiettivo è migliorare la propria situazione attuale, puntando alla versione migliore di sé stessi.

“Rivivere tutti i momenti difficili che hanno caratterizzato la sua vita personale non è stato facile per l’autrice. Eppure ha saputo farlo, in maniera estremamente semplice e pura, attraverso le pagine di questo manoscritto” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “L’insegnamento che qualsiasi lettore riceve leggendo la sua storia personale è principalmente uno: a prescindere dalla propria situazione di partenza, chiunque può diventare artefice del proprio destino. L’importante è, come spiega la stessa Lucia Lin, credere nella forza dei propri sogni”.