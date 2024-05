Lukka acquisisce Coinfirm e porta i dati sottoposti ad auditing nell’analisi, nella conformità e nelle indagini della blockchain

Adnkronos

NEW YORK, 22 maggio 2024 /PRNewswire/ — Lukka, leader globale nelle soluzioni software e di dati sugli asset digitali delle aziende, annuncia con orgoglio l’acquisizione di Coinfirm, una società europea di eccellenza nel software analitico della blockchain. Questa acquisizione amplia le capacità esistenti di Lukka, che ora supporta una serie completa di analisi on-chain per conformità, AML, screening delle sanzioni, due diligence delle entità ed esigenze di investigazione delle aziende. La nuova offerta combinata utilizza gli unici set di dati di livello istituzionale sottoposti ad auditing del settore, in un momento in cui la fiducia nella qualità e nell’accuratezza dei dati è diventata essenziale.

Dal 2016, Coinfirm è in prima linea nell’analisi e nel monitoraggio delle transazioni degli asset digitali, con la specializzazione nella conformità, nel rilevamento AML (antiriciclaggio) e nelle analisi avanzate della blockchain. L’approccio di Lukka, focalizzato sull’azienda, integra i dati sulla blockchain di Coinfirm nelle sue piattaforme con informazioni finanziarie convenzionali e mantiene gli standard già esistenti in materia di affidabilità sotto forma di controlli sul rischio operativo SOC AICPA. Coinfirm è stata un’aggiunta naturale alla suite di prodotti esistenti di Lukka grazie alla precedente adesione agli standard SOC AICPA 2, sottoposti ad auditing da parte di una società di revisione contabile ‘Big 4’.

“I nostri clienti hanno affermato molto chiaramente che vogliono dati di cui fidarsi e che hanno troppi fornitori che si sovrappongono, con conseguente creazione di inefficienza e di costi inutili. Abbiamo dedicato anni alla due diligence relativa a centinaia di aziende e a discussioni di feedback da parte dei clienti, e abbiamo selezionato Coinfirm con molta attenzione.

Alla fine la decisione è stata facile: il team creato vanta un talento incredibile e la qualità dei dati è la migliore della categoria. Noi di Lukka ce ne intendiamo di dati, e i dati alla base dei prodotti investigativi e di analisi on-chain di questa azienda erano i più completi e di altissima qualità. Lukka è un fornitore unico per ogni esigenza aziendale in materia di dati crypto”, ha dichiarato Robert Materazzi, amministratore delegato di Lukka.

L’integrazione con Lukka del team e dei prodotti Coinfirm non rappresenta semplicemente un’espansione dei servizi, ma un passo strategico verso l’offerta di una gamma senza paragoni di soluzioni dati on-chain e off-chain. Oltre alla strategia commerciale di Lukka, la storia non finisce con questa acquisizione. Lukka valuta a ciclo continuo le opportunità di collaborare e lavorare con team eccellenti in tutto il mondo.

Informazioni su Lukka

Fondata nel 2014, Lukka è al servizio delle aziende più soggette a rischio a livello mondiale, con dati istituzionali e soluzioni software. In qualità di azienda globale, con sede negli Stati Uniti, Lukka colma il divario tra la complessità dei dati blockchain in un ecosistema crypto globale, con i tradizionali requisiti aziendali e di reporting.

Tutti i prodotti Lukka sono creati sulla base di standard istituzionali, come i Service and Organization Controls (SOC) AICPA, che si concentrano sulla qualità dei dati, sull’accuratezza e completezza dei calcoli finanziari e sulla gestione del rischio operativo tecnologico. Lukka ha ottenuto gli audit AICPA SOC 1 Tipo II e SOC 2 Tipo II, una certificazione ISO/IEC-27001, una valutazione della sicurezza informatica NIST e continua a guidare il settore con la migliore governance del rischio tecnologico della categoria.

Il nostro team globale è pronto a collaborare con la vostra azienda per risolvere i vostri problemi correlati alle informazioni.

Per informazioni su Lukka visitare il sito lukka.tech.

