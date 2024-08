Lukka selezionato da Animoca Brands come fornitore di gestione dei dati aziendali con un investimento strategico di Animoca Capital

Adnkronos

NEW YORK, 2 agosto 2024 /PRNewswire/ — Lukka, il principale fornitore globale di dati blockchain, ha annunciato oggi che Animoca Brands ha scelto Lukka come fornitore di servizi di gestione dei dati aziendali. Inoltre, Animoca Capital, un fondo azionario di crescita focalizzato su società Web3 in fase medio-avanzata che collabora con Animoca Brands, ha effettuato un investimento strategico in Lukka.

Nell’ambito della partnership, Animoca Brands sfrutterà il software di gestione dei dati aziendali di Lukka per supportare la riconciliazione finanziaria delle risorse crittografiche pronte per la verifica e il reporting a livello globale tra più entità aziendali.

La partnership commerciale tra Animoca Brands e Lukka migliorerà le capacità di Animoca Brands di gestione e analisi dei dati blockchain nel suo ampio portafoglio di prodotti e investimenti. Il software di gestione dei dati aziendali di Lukka fornirà ad Animoca Brands solidi strumenti finanziari per la gestione di dati complessi relativi alle risorse crittografiche, mentre le sue soluzioni SaaS di analisi e indagine delle blockchain offriranno approfondimenti avanzati per supportare conformità, AML e funzioni investigative.

Homer Sun, socio amministratoredi Animoca Capital, ha commentato: “Siamo molto lieti di poter supportare Lukka come azionista strategico. L’esperienza del team nella gestione e nell’analisi dei dati blockchain si allinea perfettamente con la nostra visione e quella del gruppo in generale per il futuro della proprietà digitale e delle tecnologie decentralizzate. Il nostro investimento in Lukka sottolinea la nostra fiducia nelle sue soluzioni di livello istituzionale e nei nostri obiettivi condivisi per facilitare l’adozione su larga scala di Web3.”

Robert Materazzi, CEO di Lukka, ha commentato: “Siamo orgogliosi di collaborare con il team visionario di Animoca Brands, un’azienda all’avanguardia nell’innovazione del Web3. Animoca Brands ha investito in centinaia di aziende Web3, molte delle quali gestiscono alcuni dei dati più complessi al mondo; il team Lukka è ben posizionato per supportare anche queste aziende grazie alle nostre soluzioni avanzate di dati aziendali. Insieme, ambiamo a innovare continuamente in modo responsabile, affrontando sfide aziendali che vanno dalle valutazioni delle risorse crittografiche alle indagini on-chain con soluzioni di dati affidabili e verificate in modo indipendente.”

Nonostante il basso livello di conoscenza generale di criptovalute e blockchain nelle aziende tradizionali, questa partnership evidenzia che oggi esistono soluzioni tecniche avanzate, come quelle offerte da Lukka, che consentono di mantenere un rischio aziendale evoluto, conforme e pronto per le verifiche. L’adozione di asset crittografici è accelerata dalla visione di aziende innovative come Animoca Brands, e ciò richiede dati affidabili. Lukka è impegnata in una missione continua per fornire agli innovatori prodotti di dati evoluti.

Informazioni su Animoca CapitalAnimoca Capital è un fondo azionario di crescita che si concentra su aziende in fase medio-avanzata che sfruttano tecnologie e applicazioni blockchain. Il fondo collabora con Animoca Brands, leader globale e investitore in Web3 e blockchain. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.animoca-capital.com.

Informazioni sui Animoca Brands Animoca Brands (ACN: 122 921 813), vincitore del programma Deloitte Tech Fast , società Fortune Crypto 40 , una delle Top 50 Blockchain Game Companies 2024 e una delle High Growth Companies Asia-Pacific 2023 individuate dal Financial Times, è un leader Web3 che sfrutta la blockchain per fornire diritti di proprietà digitale ai consumatori di tutto il mondo per contribuire a creare il metaverso aperto. L’azienda sviluppa e pubblica un ampio portafoglio di prodotti, inclusi giochi originali come The Sandbox, PHANTOM GALAXIES™, Life Beyond, e Crazy Defense Heroes e prodotti che utilizzano proprietà intellettuali popolari del mondo dello sport e dell’intrattenimento, come The Walking Dead, Power Rangers, MotoGP™ e Formula E. Ha numerose filiali, tra cui The Sandbox, Blowfish Studios, Quidd, GAMEE, nWay, Pixowl, Forj, Lympo, Animoca Brands Japan, Grease Monkey Games, Eden Games, Darewise Entertainment, Notre Game, TinyTap, SPORTPASS, PIXELYNX, WePlay Media, Gryfyn e Azarus. Animoca Brands è uno degli investitori più attivi nel Web3, con un portafoglio di oltre 540 investimenti Web3, sia diretti che attraverso le iniziative Animoca, tra cui Yuga Labs, Axie Infinity, Polygon, Consensys, Magic Eden, Fireblocks, OpenSea, Dapper Labs, Yield Guild Games e molti altri. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.animocabrands.com o seguire l’azienda su X (Twitter), YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook e TikTok.

Informazioni su Lukka Fondata nel 2014, Lukka serve le aziende con maggiore maturità del rischio al mondo con soluzioni software e dati aziendali. In qualità di team globale con sede negli Stati Uniti, Lukka risolve casi d’uso finanziari, di rischio, di conformità e di finanza commerciale, resi complessi dalle caratteristiche dei dati blockchain.

I prodotti software e dati di Lukka sono pluripremiati, controllati in modo indipendente e creati per andare oltre gli standard istituzionali, come quelli emessi da AICPA, ISO, IOSCO e altre organizzazioni affidabili, che si concentrano sulla qualità dei dati, sull’accuratezza e completezza dei calcoli finanziari e sulla gestione rischi operativi tecnologici. Lukka ha ottenuto gli audit AICPA SOC 1 di tipo II e SOC 2 di tipo II, una certificazione ISO/IEC-27001, una valutazione della sicurezza informatica NIST e continua a guidare il settore con la migliore governance del rischio tecnologico della categoria.

