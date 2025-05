Lunelli (Altagamma): “La tecnologia è una sfida ma non dimenticare l’artigianalità”

Adnkronos

Milano, 16 mag. – “La sfida per l’eccellenza del Made in Italy è abbracciare nuove tecnologie ma al tempo stesso non perdere l’elemento legato al lavoro manuale e artigianale. È il saper fare che è al cuore dell’eccellenza del Made in Italy”. Lo ha detto il presidente di Altagamma, Matteo Lunelli, intervenendo a Investopia 2025 a Piazza Affari, Milano. “All’origine della forza del Made in Italy c’è l’industria manifatturiera – ha sottolineato – ma non bisogna dimenticare che il tema dell’esperienza è particolarmente rilevante quando si parla di Emirati Arabi, dove l’experience è legata anche al turismo”.