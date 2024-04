LyondellBasell presenta nel rapporto di sostenibilità 2023 i progressi effettuati verso la leadership di settore

Adnkronos

HOUSTON e ROTTERDAM, Paesi Bassi, 9 aprile 2024 /PRNewswire/ — LyondellBasell (NYSE: LYB) ha pubblicato oggi il suo rapporto annuale di sostenibilità, dal titolo “Everyday Sustainability”. Il documento offre un’analisi approfondita dei progressi compiuti dall’azienda nell’ultimo anno per porsi come leader di settore nella sostenibilità, concentrandosi su tre sfide fondamentali in questo campo: porre fine ai rifiuti di plastica, intraprendere azioni nell’ambito del cambiamento climatico e sostenere una società prospera e all’avanguardia.

“Accogliamo la sostenibilità come un’opportunità per creare valore. Nell’ultimo anno abbiamo integrato la sostenibilità nella nostra nuova strategia aziendale e portato avanti le nostre ambizioni nel campo sostenibilità, pur rimanendo concentrati sulla sicurezza, sull’eccellenza operativa e sulla creazione di valore. Mentre lavoriamo per posizionarci come leader di settore nella sostenibilità, ci siamo spostati dallo sbloccare le possibilità al rendere la sostenibilità quotidiana una realtà”, ha dichiarato Peter Vanacker, CEO di LyondellBasell.

Nel 2023, i principali risultati nella sostenibilità includono:

“Siamo costantemente impegnati a divulgare le nostre performance di sostenibilità con trasparenza, dimostrando come sosteniamo la sostenibilità quotidiana”, ha dichiarato Vanacker.

Per ulteriori informazioni, potete leggere il rapporto di sostenibilità 2023 di LyondellBasell, Everyday Sustainability, al seguente link.

Informazioni su LyondellBasellSiamo LyondellBasell, un’azienda leader nell’industria chimica globale che crea soluzioni sostenibili per la vita quotidiana. Attraverso tecnologie avanzate e investimenti mirati, contribuiamo a realizzare un’economia circolare e a basse emissioni di carbonio.

In tutto ciò che facciamo, puntiamo a creare valore per i nostri clienti, investitori e società. In qualità di uno dei maggiori produttori mondiali di polimeri e leader nelle tecnologie delle poliolefine, sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti innovativi e di alta qualità, idonei per applicazioni che spaziano dalla mobilità sostenibile alla sicurezza alimentare, dall’acqua pulita al settore medicale.

Per ulteriori informazioni, potere visitare www.lyondellbasell.com o seguire @LyondellBasell su LinkedIn.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2380474/2023_LYB_SR_Cover_3.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg