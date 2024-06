Mafia, Gratteri: “Al vecchio pizzo preferisce banche online per riciclare mld di euro”

Adnkronos

Roma, 14 giu. “Le organizzazioni criminali considerano ormai il ‘vecchio’ pizzo come qualcosa di superato”. Lo ha detto il Procuratore della Repubblica di Napoli Nicola Gratteri, in occasione della presentazione – oggi alla Camera – del Rapporto “Cyber organized crime. Le mafie nel Cyberspazio”, iniziativa promossa dalla Fondazione Magna Grecia che quest’anno celebra i 40 anni dalla sua nascita. Gratteri ha raccontato di aver scoperto a Napoli che la “camorra aveva creato una banca online che riciclava miliardi di dollari, con seimila clienti in Lombardia e nel Lazio e con sedi anche in Lituania e Lettonia. Il riciclaggio ammontava a più di tre miliardi e mezzo di euro, di cui solo due sono stati sequestrati”.