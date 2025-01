Adnkronos

Magenta (EY): “Per noi professionisti è una priorità studiare la riforma”

Milano, 21 gen. (Adnkronos/Labitalia) – “Oggi siamo qui per parlare della riforma fiscale e dell’attuazione della stessa. Per il governo è una priorità, soprattutto nel 2025, dare una spinta ulteriore all’attuazione della riforma e per noi professionisti è una priorità studiare la riforma. In questa occasione abbiamo creato una contaminazione tra Mef, Agenzia delle Entrate, […]

Di Redazione | 21 Gennaio 2025