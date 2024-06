Mainstreaming e Fincons Group rafforzano la partnership per offrire la migliore esperienza di delivery ai player del settore media

Adnkronos

MILANO, 27 giugno 2024 /PRNewswire/ — MainStreaming, azienda leader nei servizi di distribuzione Media, annuncia con orgoglio un nuovo rafforzamento della partnership strategica con Fincons Group, azienda internazionale di IT business consulting e system integration con oltre 2800 professionisti in Europa, Stati Uniti e India.

La partnership tra le due aziende unisce il forte posizionamento di Fincons sul mercato media, la sua competenza tecnica nelle soluzioni cloud e l’esperienza acquisita con i numerosi e importanti clienti media a livello internazionale, all’Edge Video Delivery Network di MainStreaming, la soluzione progettata per tutti i broadcaster, OTT TV, Telco, aziende di gaming e non-Media Enterprises che desiderano trasmettere contenuti live e VOD in alta qualità.

La tecnologia proprietaria Video Edge di MainStreaming è stata infatti ottimizzata per lo streaming live e VOD su larga scala. La piattaforma di distribuzione intelligente incorpora applicazioni di Edge Computing, come watermarking, machine learning e tokenization, per migliorare l’esperienza di personalizzazione per l’utente e combattere la pirateria attraverso l’analisi del traffico. Fondata nel 2016, MainStreaming ha progettato da zero la sua Edge Video Delivery Network proprietaria e gode della fiducia dei principali operatori del settore, tra cui DAZN, Sky e Rai, per soddisfare le loro esigenze di streaming.

“Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con Fincons, un’azienda che sta lavorando su alcuni dei progetti di distribuzione media più innovativi al mondo,” ha dichiarato Antonio Corrado, CEO di MainStreaming. “Il nostro nuovo accordo supporta la missione di rivoluzionare l’esperienza di streaming per tutte le tipologie di utenti. Combinando la nostra tecnologia basata sull’AI e l’Edge Video Delivery Network con l’esperienza di Fincons nello streaming avanzato e nelle soluzioni di NextGenTV, contribuiamo direttamente ad elevare gli standard dello streaming per le più importanti aziende media mondiali.”

Fincons unisce competenze verticali, decenni di progetti di successo con le principali aziende di broadcasting e publishing, partnership strategiche e oltre 400 professionisti qualificati nel settore Media con un’attitudine innovativa. L’esperienza e la conoscenza del settore rendono Fincons un partner ideale per implementare e integrare i servizi di MainStreaming, assicurando ai clienti qualità e distribuzione ottimali. Questa partnership è in linea con la volontà di MainStreaming di collaborare con i leader del settore per migliorare la propria offerta di servizi ed espandere il business.

“Siamo davvero felici di potenziare la nostra collaborazione con MainStreaming,” ha dichiarato Alberto Niero, General Manager Global BU Media di Fincons Group. “Questa partnership consolida ulteriormente la nostra relazione di lunga data e ci permette di offrire ai nostri clienti soluzioni di media delivery sempre più avanzate, migliorando la loro capacità di fornire esperienze di visione ottimizzate.”

Per maggiori informazioni su MainStreaming e la sua rivoluzionaria tecnologia Video Edge, visita MainStreaming.

Per saperne di più su Fincons Group e le sue soluzioni per i media e il broadcasting, visita il sito Fincons Group (https://ita.finconsgroup.com/industries/media/media.kl)

