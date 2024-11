Malattie rare, Chiellini: “Stare vicino alla ricerca è importante”

Adnkronos

Roma, 21 nov. “Stare vicino alla ricerca è importante, sono stato coinvolto quasi dieci anni fa per aiutare chi ne ha bisogno. Speriamo di dare ognuno un piccolo apporto per cercare di portare avanti la ricerca”. Lo ha detto l’ex difensore della Juventus Giorgio Chiellini in collegamento con la diretta streaming della campagna ‘Una promessa per la ricerca’, promossa da Aisla. Un raccolta fondi natalizia di sostegno della ricerca scientifica per la lotta alla Sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA