Maltempo: a Milano da domani allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico

Adnkronos

Milano, 6 lug. Il centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla (ordinaria) per temporali dalle ore 12 di domani, domenica 7 luglio, fino alle ore 6 di lunedì 8 luglio. È allerta gialla anche per rischio idrogeologico dalle ore 6 di domani alla mattinata di lunedì. Lo rende noto il Comune di Milano, sottolineando che il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.