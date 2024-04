Maltempo: a Milano da mezzanotte allerta meteo gialla

Adnkronos

Milano, 26 mar. A partire dalla mezzanotte di oggi, martedì 26 marzo, e per le successive 24 ore, fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 27 marzo, è stata diramata allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia.

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

