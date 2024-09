Maltempo: a Milano dal pomeriggio allerta arancione per rischio idrogeologico

Adnkronos

Milano, 23 set. Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per rischio idrogeologico dal pomeriggio di oggi, lunedì 23 settembre, e fino alla mezzanotte. L’allerta è gialla (ordinaria) per rischio temporali da stamane e fino alla mezzanotte, e ancora gialla (ordinaria), per rischio idraulico fino alle prime ore della mattinata di domani, martedì 24 settembre. Lo rende noto il Comune di Milano, invitando i cittadini a non sostare, durante l’allerta meteo, nelle aree a rischio esondazione dei due fiumi e in prossimità dei sottopassi e di evitare di sostare nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.