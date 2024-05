Maltempo: Anas, ‘in Lombardia chiuso raccordo Lecco-Valsassina direzione Lecco

Adnkronos

Milano, 15 mag. La strada statale 36racc ‘Raccordo Lecco-Valsassina’ è provvisoriamente chiusa da Ballabio in direzione sud/Lecco per consentire gli interventi di ripristino in seguito al maltempo che ha interessato la zona. Lo rende noto Anas, precisando che il completamento delle attività, che proseguiranno durante la notte, è previsto entro le 5 di domattina, giovedì 16 maggio.

Il traffico proveniente dalla Valsassina in direzione Lecco sarà deviato sulla parallela strada provinciale 62.

