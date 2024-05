Maltempo: ass. Comazzi, ‘attivate vasche di laminazione Lambro, attenzione altissima’

Adnkronos

Milano, 15 mag. “Grazie all’attivazione delle vasche di laminazione, già realizzate da Regione Lombardia, che limitano le piene del Lambro, stiamo fronteggiando una situazione davvero difficile e contenendo impatti ancor più pesanti su tutti i comuni a valle, in particolare Milano, Monza e Cinisello Balsamo. La preoccupazione, però, non è finita e l’attenzione resta altissima”. Lo ha detto l’assessore al Territorio e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, intervenendo sull’evoluzione del maltempo in Lombardia.

“Al Comune di Milano e in particolare all’assessore competente -aggiunge Comazzi- diciamo di avere più attenzione verso la manutenzione ordinaria, in particolare a quella della rete idraulica e delle acque di pioggia che stanno allagando sottopassi, strade e diverse zone della città”.