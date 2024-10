Maltempo sull’Italia, allerta rossa in Liguria: allagamenti e frane, scuole chiuse a Genova

Adnkronos

Ancora maltempo sull’Italia. Due le regioni, Liguria e Lombardia, dove oggi martedì 8 ottobre l’allerta è rossa.

Allagamenti e frane si sono verificati a Genova dove oggi è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Il maltempo si è concentrato soprattutto in Valpolcevera, dove intorno alle 4.40 è esondato il rio Fegino, a Borzoli. In mattinata si sono registrate forti precipitazioni a ponente, con un rapido innalzamento del torrente Cerusa, a rischio esondazione. Anas ha provveduto alla chiusura dell’Aurelia. In mattinata uno smottamento ha interessato la località Valle Berlino, a Rossiglione, dove al momento la viabilità è interrotta. Su savonese e genovese l’allerta è arancione fino alle 21 di questa sera. Dalle 12 è prevista l’allerta rossa per temporali nello spezzino. Allerta gialla in provincia di Imperia. La raccomandazione è quella di salire ai piani alti e cercare luoghi sicuri.

Le previsioni meteo

Nel corso delle ultime ore la linea di convergenza tra lo scirocco e la tramontana si è lentamente spostata verso ovest, favorendo lo sviluppo di una linea temporalesca tra savonese e ovest genovesato associata a rovesci quasi-stazionari di intensità fino a molto forte. Nelle prossime ore, si assisterà al passaggio del fronte, con precipitazioni in estensione da ovest verso est che interesseranno maggiormente il Centro-Levante, associate a rovesci anche persistenti e di forte intensità. Le piogge che hanno interessato i bacini dell’Orba e dello Stura hanno portato a repentini innalzamenti nelle sezioni strumentate in cui stanno transitando i colmi di piena. Il sensore di Campo Ligure ha superato la prima soglia di guarda ed è prossimo alla soglia di esondazione. Sull’Orba il livello idrometrico ha raggiunto la prima soglia di guardia. Altri fenomeni: Fulminazioni durante i rovesci di maggiore intensità. Venti di scirocco rafficati fino a burrasca forte sul Levante, fino a moderati da nord-ovest sul savonese

“Un esteso sistema temporalesco sta interessando l’Arcipelago della Toscana e la costa livornese, con piogge sui rilievi di Lunigiana e Garfagnana. Nelle prossime ore i fenomeni continueranno ad insistere sull’arcipelago e tutta la costa, estendendosi rapidamente alle zone occidentali della regione. Attesi cumulati fino a 30-50 mm, raggiungibili anche in meno di un’ora. Ulteriore intensificazione delle precipitazioni nel corso della mattinata”, ha comunicato sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani, invitando la cittadinanza a prestare “massima prudenza” e ricordando che il sistema di Protezione civile.

L’allerta è arancione per 7 regioni a causa di una perturbazione di origine atlantica che porta forti piogge e temporali su tutte le regioni del Centro-Nord. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.