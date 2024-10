Mannino: “Ingegneria strumento per governare i cambiamenti che ci attendono”

Adnkronos

Siena, 2 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Questo Congresso pone il giusto risalto al ruolo centrale dell’ingegneria come strumento essenziale per governare i cambiamenti che attendono il nostro Paese nel prossimo futuro”. A dirlo Eros Mannino, direttore centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale vigili del fuoco, intervenendo al 68° Congresso nazionale degli ingegneri d’Italia, in corso a Siena. “Nel corso degli ultimi anni – ricorda – il Corpo nazionale ha avviato una riflessione profonda sull’intero quadro tecnico normativo nella convinzione che un sistema di prevenzione incendi debba essere sostenibile”.

