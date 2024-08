Adnkronos

Roma, 29 ago. E’ “fantasiosa e senza alcun fondamento l’ipotesi di tagli agli assegni per i figli in vista della prossima manovra”. Lo scrive il Mef in una nota, in riferimento ad articoli di stampa che hanno ipotizzato il taglio della misura.

