Manovra: Tajani, ‘legge bilancio soddisfacente, frutto del dialogo e non di imposizione’

Adnkronos

Roma, 16 ott. “Ampiamente soddisfacente”. Giudica con queste parole, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, la legge di bilancio, parlando al termine dell’incontro alla Farnesina con l’omologo olandese Caspar Veldkamp.

Inoltre, sottolinea il vice premier, “il sostegno delle banche alla manovra non è stato frutto di un imposizione e nemmeno di una tassa sugli extra profitti (che non so cosa voglia dire)”.

“Grazie a un lavoro concreto di dialogo – ha chiosato il ministro – abbiamo avuto la possibilità di utilizzare 3,5 miliardi, grazie a un ‘accordo’: un messaggio diretto anche ai mercati, che un’imposizione avrebbe spaventato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA