Manuela Dondo, la prima home stager sensoriale in Italia:

Adnkronos

– Quando l’allestimento immobiliare incontra il marketing sensoriale

Milano 20/03/2025 – Manuela Dondo è la prima home stager in Italia ad integrare un protocollo di marketingsensoriale nella preparazione degli immobili destinati alla vendita. Con oltre vent’anni di esperienza in allestimenti e scenografie a livello internazionale, Dondo porta nell’Home Staging un approccio innovativo che non solo valorizza lo spazio da un punto di vista estetico, ma ne esalta l’anima, coinvolgendo il potenziale acquirente su un piano emozionale e percettivo.

L’Home Staging è la disciplina che permette di presentare un immobile al meglio delle sue potenzialità, riducendo significativamente i tempi di vendita e migliorando il valore percepito dai potenziali acquirenti. Secondo le stime degli addetti del settore (Idealista), un immobile allestito in modo professionale grazie all’Home Staging si vende fino al 50% più velocemente e può ottenere un incremento di valore dal 10 al 15%.

Dalla psicologia alla casa come esperienza totalizzante: “da sempre sono affascinata dal funzionamento della mente umana e dal modo in cui percepiamo il mondo,” continua Dondo. “L’evoluzione del mercato immobiliare e le aspettative elevate degli acquirenti richiedono un approccio più immersivo e sensoriale: per questo ho scelto di integrare le tecniche del marketing sensoriale nell’home staging tradizionale.” L’obiettivo è far sì che chi entra in un immobile non si limiti a vederlo, ma lo senta con tutti i sensi: dal profumo che evoca piacevoli ricordi, alla morbidezzadei tessuti sotto le dita, passando al giusto equilibrio di luci e ombre per creare un’atmosfera avvolgente, fino alle musiche selezionate in base all’orario delle visite e alla tipologia di possibili clienti. “Il mio lavoro è un atto d’amore: preparo ogni casa affinché possa trovare chi la amerà davvero,” afferma Dondo. “Perché una casa non è solo un bene da acquistare, ma un cuore che aspetta di tornare a battere.”

La passione di Manuela Dondo per l’allestimento nasce fin dall’infanzia: “A sette anni credevo di giocare con la casetta delle bambole costruita da mio padre. In realtà ero già, senza saperlo, una home stager in erba: inventavo arredi con scatolette di fiammiferi e tappi di sughero, trasformando ogni stanza in un piccolo mondo.” Da quei primi esperimenti domestici, Dondo è passata ad allestire spazi di ogni genere in contesti internazionali, come le tende beduine nel deserto giordano, i saloni di prestigiosi palazzi viennesi, fino a scenografie notturne a Istanbul e Nizza. In ogni luogo ha conservato suggestioni, profumi e scorci di luce che l’hanno ispirata a sviluppare il suo innovativo metodo di Home Staging sensoriale.

Integrare neuromarketing e marketing sensoriale nell’Home Staging non solo differenzia un immobile sul mercato, ma lo trasforma in un’esperienza totalizzante, facilitando la decisione d’acquisto. In un settore competitivo come quello immobiliare, saper offrire un approccio emozionale e scientificamente fondato può fare la differenza tra un semplice “interessamento” e una vendita di successo.